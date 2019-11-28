شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موعد الاجتماع الفنى لمباراة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير عدلي المدير الإداري لفريق الأهلي إنه تلقى تأكيدات رسمية بشأن إقامة الاجتماع الفنى لمباراة النجم الساحلي فى العاشرة والنصف صباح غدٍ الجمعة، موضحا أنه سيحضر الاجتماع الفنى برفقة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وماهر عبد العزيز إدارى الفريق.

وأضاف عدلى أن الاجتماع الفني يشهد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، وزى الفريقين، وموعد الوصول إلى ملعب المباراة وغيرها من الأمور التنظيمية.

ويلتقى الأهلي مع النجم الساحلي التونسى فى التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة على استاد رادس فى افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوى.