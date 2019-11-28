اتحاد الكرة: مباريات دور الـ 32 بكأس مصر بدون جمهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور الـ32 بكأس مصر يوم 2 من ديسمبر المقبل بمواجهة وادى دجلة وبيلا، فيما يلعب الأهلي اليوم التالى 3 ديسمبر مع بنى سويف، بينما ستكون مواجهة الزمالك مع الشرقية يوم 4، وتنتهى المنافسات الأحد 8 ديسمبربمواجهة أسوان وطنطا على استاد أسوان.

وانتهت مباريات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر التى أقيمت خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجارى وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته. وتوج الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزها يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين. ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر. بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصري.

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