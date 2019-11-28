شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد الوريث الشرعى للبلدوزر يحتفل بعيد ميلاده الـ22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل مصطفى محمد ، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ 22 لاسيما أنه من مواليد 28 نوفمبر 1997 بالقاهرة.

مصطفى محمد يتمتع ببنيان جسماني قوى ولياقة بدنية وقدرات تهديفية عالية، فأصبحت الجماهير البيضاء تشبهه بمهاجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق عمرو زكى، وأطلقوا عليه "البلدوزر الجديد لكرة القدم المصرية".

مصطفى محمد شق طريقه فى البداية مع مزارع دينا ناشئًا، ليخطو بعدها إلى وادي دجلة، قبل أن يلتحق بقطاع الناشئين فى نادى الزمالك، ليكون عام 2015 فارقًا فى مسيرته بعد اختياره للتواجد مع الفريق الأول رغم عدم بلوغه سن الـ 18 وقتها.

بعد مشاركة ضعيفة مع الزمالك في موسمه الأول مع الكبار، قرر أن يخرج ليحصل على مشاركة أفضل لينتقل إلى الداخلية موسم 2016 / 2017 ويسجل بقميصه 4 أهداف، بعدها اعير إلى طنطا وسجل 6 أهداف في 23 مباراة.

كادت مسيرة مصطفى محمد أن تنتهي قبل أن يسطع نجمه، فقد تعرض لقطع في الرباط الصليبي، غاب على إثرها لفترة كبيرة عن الملاعب، لكنه عاد أقوى حيث سجل خلال تجربته مع طلائع الجيش 12 هدفا، ليكون بذلك جديرا بالعودة مجددا لصفوف نادي الزمالك.

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أحرز المهاجم الشاب 5 أهداف بالقميص الأبيض، منها هدف في الدوري و4 أهداف بالكونفيدرالية الأفريقية ثم عرف طريق الأضواء والشهرة وعالم البطولات حينما قاد المنتخب الأولمبى للفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً للمرة الأولى فى تاريخ الكرة المصرية، فضلا عن الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 بتسجيله 4 أهداف وتتويجه بلقب هداف البطولة التى أقيمت فى مصر .

وفى وقت سابق شارك مصطفى محمد مع منتخب مصر للشباب في تصفيات بطولة أفريقية، وأحرز هدفًا أمام المنتخب الأنجولي، كما شارك في عدد من المباريات الودية، واستطاع تسجيل 4 أهداف، وتم استدعاؤه للمنتخب الأول في شهر مارس استعدادا لمباراة مصر والنيجر بتصفيات كأس الأمم الأفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية، حيث أشاد به أجيري المدير الفني السابق للمنتخب ولكنه لم يسجل أى هدف.

المهاجم الشاب يمتلك كل المقومات التي تجعله مهاجم مصر الأول خلال المرحلة المقبلة، شرط الاستمرار على نفس الأداء والمستوى في ظل الأزمة الهجومية التي تمر بها مصر خلال السنوات الأخيرة بعد اعتزال الثنائي عمرو ذكي وعماد متعب.