شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الزمالك عن حمادة إمام: "الأساطير لا يموتون أبداً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على تويتر على إحياء ذكرى ميلاد الراحل حمادة إمام نجم الزمالك السابق والتى تواكب اليوم. وكتبت صفحة الزمالك، "الأساطير لا يموتون أبداً؛ يوافق اليوم ذكرى ميلاد الثعلب حمادة إمام، أحد أهم رموز نادينا الذين رحلوا عن دنيانا، والذى سيظل دائمًا فى أذهاننا".

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