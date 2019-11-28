شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يزور بعثة الأهلي فى تونس قبل لقاء النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أنيس بوجلبان، نجم المنتخب التونسى والأهلى السابق، على زيارة مقر بعثة الأهلى فى تونس صباح اليوم، الخميس، قبل ساعات من مواجهة الأهلى مع النجم الساحلي بدورى أبطال أفريقيا، وصافح بوجلبان لاعبى الأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ودعم الفريق قبل مواجهة النجم الساحلى التونسى.

وقال أنيس بوجلبان، إنه يبقى حريصاً على زيارة بعثة الأهلى فى تونس مع أى زيارة يقوم بها فريق كرة القدم بالنادى إلى العاصمة التونسية؛ من أجل استعادة الذكريات مع اللاعبين الذين سبق أن لعب بجوارهم خلال رحلة احترافه فى الأهلي.

وأكد بوجلبان أنه يرتبط بعلاقات قوية مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأحمد فتحى وحسام عاشور لاعبى الفريق، مؤكدًا أنه يتمنى التوفيق للأهلى فى مباراة النجم الساحلى التونسى غدًا.

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ويلتقى الأهلى مع النجم الساحلى التونسى فى التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد رادس فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلى على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي.