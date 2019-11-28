شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل الكونغو وهانى زادة ينهى إجراءات الفريق بالمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، على التواجد فى المطار بالكونغو لاستقبال بعثة الفريق الأبيض القادمة من إثيوبيا، استعداداً لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك منذ لحظات عبر الخطوط الإثيوبية إلى الكونغو، وتواجد هانى زاده برفقة أيمن حافظ مدير قطاعات الناشئين بالنادى فى المطار لاستقبالهم، وأنهى زادة الإجراءات الخاصة بالجوازات للبعثة مبكراً.

وتوجهت بعثة الزمالك إلى إثيوبيا بالأمس وقضت البعثة 24 ساعة هناك ثم غادرت اليوم إلى الكونغو ووصلت طائرة الفريق منذ قليل إلى المطار ويترأس حمادة أنور عضو مجلس الإدارة بعثة الفريق الأبيض.



هانى زاده وايمن حافظ مع مسؤولى الجوازات



طائرة الزمالك لحظة وصولها إلى الكونغو