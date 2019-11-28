شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتلقى عرضاً لمواجهة فرنسا ودياً فى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة عرضاً من إحدى شركات التسويق لإقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب أمام نظيره الفرنسى فى شهر مارس المقبل الذى يشهد توقفا دوليا.

ويمتلك المنتخب الأولمبى عرضاً من منتخب اليابان لمواجهته ودياً فى مارس المقبل، فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

من ناحية أخرى، حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، الأحد المقبل موعداً لاجتماع اللجنة بشكل رسمى بعدما شهدت الأيام الماضية أكثر من جلسة ودية غاب عنها بعض الأعضاء لظروف مختلفة.

وتناقش اللجنة خلال الإجتماع بعض الملفات المطروحة على الساحة، وأبرزها برنامج شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى استعدادا للأولمبياد، بجانب ملف تعديل عقود الجهاز الفنى بعد تحقيق حلم الأولمبياد والتتويج بأمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى التاريخ، فضلا عن مناقشة جدول الدورى قبل اعلانه وموعد مباراة السوبر المحلى وغيرها من الملفات.