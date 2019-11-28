فيرجيل فان دايك يفاجي مشجع بزيارة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ نادي ليفربول الإنجليزي، مشجعا وفيا له في مركز تدريب النادي “ميلوود”، باستضافته كي يقابل نجومه المفضلين، ويعيش يوما تاريخيا لن ينساه في حياته، مع فريقه المفضل.

حساب ليفربول الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نشر صورا للمفاجأة السارة التي تلقاها المشجع ديفيد، الذي أصابه الذهول عندما رأى فان دايك وهو يزوره في مكان عمله.

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القصة كانت قد بدأت عن طريق رسالة بعثها شخص يدعى إيان لفريق ليفربول، قال فيها إن شقيقه ديفيد عانى من نقص الأكسجين منذ الطفولة، لذا لم يكن كأي شخص آخر، وهو مشجع وفي للنادي، طوال حياته، ينتظر كل مباراة له بفارغ الصبر، ويحضرها في الملعب.

المدافع الهولندي فيرجل فان دايك، فاجأ المشجع ديفيد بزيارته في مكان عمله في موقف للسيارات بالمركز التجاري، وطلب المساعدة منه بالحصول على عربة تسوق، قبل أن يخرج شقيق المشجع من السيارة وسط دهشة كبيرة من الأخير.

اللاعب اصطحب معه ديفيد في رحلة إلى مركز تدريب نادي ليفربول “ميلوود”، كي يقابل نجومه المفضلين، أبرزهم المصري محمد صلاح والقائد جوردان هيندرسون وحارس المرمى أليسون بيكر، بالإضافة إلى المدرب الألماني يورجن كلوب.