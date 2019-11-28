روبرت ليفاندوفسكي: أنا مدمن أهداف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، أربعة أهداف “سوبر هاتريك: لفريقه في مرمى سرفينا زفيزدا في دوري أبطال اوروبا في المباراة التي انتهت بفوز البايرن بسداسيبة نظيفة.

روبرت ليفاندوفسكي اعترف بأنه “مدمن” بعدما سجل أربعة أهداف ساهم بها في فوز فريقه بايرن ميونيخ على سرفينا زفيزدا في منافسات المجموعة الثانية لدوري الأبطال.

Advertisements

اللاعب نشر عبر حسابه الشخصب في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تغريدة طريفة بعد المباراة، قال فيها: “يجب أن أعترف.. أنا مدمن على تسجيل الأهداف”، وأرفق التغريدة بـ”إيموجي” ضاحك و4 كرات في إشارة إلى أهدافه الأربعة.

ليفاندوفسكي أصبح أسرع لاعب يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة في تاريخ دوري الأبطال، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة لهذا الموسم، برصيد عشرة أهداف وبفارق ثلاثة أهداف عن إرلينغ هولاند مهاجم سالزبورغ النمساوي.

بايرن ميونيخ ضمن (15 نقطة)، وتوتنهام (10 نقاط)، الذي تغلب على أولمبياكوس (4-2) في مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث ضمنا التأهل إلى ثمن النهائي، وستكون مواجهتهما في الجولة المقبلة والأخيرة في دور المجموعات شكلية.