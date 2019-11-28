المحكمة تبرئ اللاعب تشابي ألونسو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

برأت محكمة إسبانية في العاصمة مدريد، لاعب الوسط الدولي الإسباني السابق تشابي ألونسو، من تهمة الاحتيال الضريبي، بعد أن طلبت النيابة العامة بداية بسجنه لخمسة أعوام قبل أن تخفضها لنصف هذه المدة.

ووفقا للشكوى التي قدمت ضد ألونسو، فقد تهرب اللاعب من دفع ضرائب في إسبانيا بقيمة مليوني يورو عن حقوق الصورة بين 2010 و2012 حين كان يدافع عن ألوان ريال مدريد، وأرسلها إلى شركة تتخذ من جزيرة ماديرا البرتغالية التي تعتبر إحدى الملاذات الضريبية، مقراً لها.

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المحكمة كلفت بهذه القضية في البداية، لكنها أقفلت الملف معتبرة أن المقصود لا يتجاوز حدود رفع مستوى الدخل، إلا أن النيابة العامة ومصلحة الضرائب أطلقتا نهاية 2017 القضية من جديد، واعتبر قضاة الاستئناف أن التهم الموجهة إلى نجم ليفربول الإنجليزي السابق “تستند إلى أسس كافية” لإعادة فتح الملف.

المحكمة في مدريد أفادت أنه كان من المستحيل الحديث عن تستر وغش؛ لأن نقل حقوق الصورة قد تم بشكل رسمي من خلال إبرام عقد موقع في عام 2009 بين ألونسو والشركة البرتغالية.

يشار إلى أن ألونسو اعتزل اللعب عام 2017 بعد أن دافع عن ألوان بايرن ميونيخ منذ 2014، ويعد اللاعب من بين عدة لاعبين بارزين واجهوا وما زالوا، التدقيق من قبل سلطات الضرائب الإسبانية بسبب مخالفات في الإعلان عن الدخل الناجم عن حقوق الصور.