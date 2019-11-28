رغم الخسارة ..المنتخب السعودي يتقدم مركزين في تصنيف الفيفا الشهري للمنتخبات

الخميس 28 نوفمبر 2019

تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مركزين، في تصنيف الشهري للمنتخبات، الذي أجراه الاتحاد الدولي كرة القدم “فيفا” عن شهر نوفمبر وذلك بالرغم من خسارة الأمس أمام منتخب الكويت بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى من بطولة خليجي 24.



المنتخب السعودي السادس آسيويا

واحتل المنتخب السعودي المركز السادس آسيويًا والـ67 عالميًا في تصنيف فيفا الجديد لشهر نوفمبر، برصيد 1351 نقطة، مع العلم انه قد احتل المركز الـ69 عالميًا في تصنيف شهر أكتوبر الماضي.

اليابان تتصدر التصنيف الشهري عن قارة آسيا

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وتصدر المنتخب الياباني جدول ترتيب المنتخبات الآسيوية عالمياً، باحتلاله المركز 28، يليه منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية ثم استراليا، بينما جاء المنتخب السعودي في المركز السادس آسيوياً.

موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره البحريني في ثاني مباريات الخضر في كأس الخليج العربي يوم السبت المقبل الموافق 30 نوفمبر 2019 في تمام السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة ، الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب لخويا .

الكويت تهزم السعودية بثلاثية في خليجي 24

وكان المنتخب الكويتي قد تغلب على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف للخضر ، على ملعب “عبدالله بن خليفة”، في ثاني مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية من دوري كأس الخليج العربي " خليجي 24" .