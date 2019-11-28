الامارات | أجانب نادي العين بـ"الكندورة"

شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب نادي العين بـ"الكندورة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي العين عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو "رائعة" يظهر فيها لاعبو النادي الأجانب وأعضاء الجهاز الفني وهم يرتدون الزي الوطني "الكندورة" ويقدمون التهنئة بست لغات مختلفة بمناسبة اليوم الوطني الـ48. ولاقى الفيديو استحسان المتابعين وتداوله مستخدمو مواقع التواصل بشكل واسع. Advertisements Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.