شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتطلع لانتصار غائب منذ 18 عامًا في مواجهة النجم الساحلي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره النجم الساحلي التونسي، بملعب رادس الأولمبي، مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-2020.

وتضم مجموعة الأهلي كل من أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي.

ونرصد من خلال التقرير التالي بالتفصيل نتائج الأهلي حين يلعب خارج ميدانه في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال، حيث فاز في مباراتين وخسر في 3 وتعادل في مناسبتين، علمًا بأن أخر انتصار له خارج ملعبه في الجولة الأولى كان قبل 18 عامًا.

في أول مشاركة للأهلي بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال في نسخة 1999، استهل رحلته بلقاء خارجي أمام شوتنج ستارز النيجيري ونجح بطل مصر في العودة بانتصار ثمين بنتيجة 3/2.

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في نسخة 2000 استهل الأهلي مشواره بمرحلة المجموعات خارج أرضه أيضًا في مواجهة هارتس أوف أوك الغاني وخسر المارد الأحمر اللقاء بهدفين مقابل هدف.

من جديد بدأ الأهلي مشواره بالمجموعات خارج حدود مصر، حيث لاقى بتروأتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى لنسخة 2001 ليقتنص فوزًا غاليًا بنتيجة 3/1، في أول مهمة رسمية للبرتغالي مانويل جوزيه.

وخسر الأهلي لقاءه أمام الصفاقسي التونسي بملعب الأخير، بهدف دون رد، بمستهل مشوار الفريقين بمجموعات دوري أبطال أفريقيا نسخة 2006.

كذلك، حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لقاء الأهلي وهارتلاند في نيجيريا في ضربة البداية لمجموعات المسابقة القارية نسخة 2010.

وفي مباراة كان صاحب الأرض خلالها الزمالك، حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لقاء القمة المصرية الأفريقية بين الزمالك والأهلي لقاء الجولة الأولى لمجموعات 2013 في الجونة.

وتجددت هزائم الأهلي خارج ملعبه في الجولة الأولى لمجموعات دوري الأبطال بعدما خسر بنتيجة 3/2 أمام زيسكو الزامبي في مستهل مشواره بنسخة 2016.