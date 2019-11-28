شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفظ بموقعه ضمن أفضل 50 عالميًا وسقوط كبير للزمالك في تصنيف الأندية لنوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حافظ النادي الأهلي على مركزه في التصنيف الشهري لأندية العالم، الذي يجريه موقع «فوتبول وورلد رانكينج»، فيما تراجع كل من الزمالك وبيراميدز.

ونجح الأهلي في التشبث بمركزه الـ 41 في قائمة الأندية الأفضل في العالم في شهر نوفمبر، في الوقت الذي فقد فيه نادي بيراميدز ثلاث مراكز، ليتراجع من المركز 101 للمركز 104، بعد فقدانه 78 نقطة في التصنيف.

أما تصنيف الزمالك، فشهد سقطة كبيرة إذ تراجع 9 مراكز كاملة، من 124 إلى 133 عقب خسارته لـ 228 نقطة.

وجاء النادي المصري في المركز الرابع على المستوى المصري والـ 219 عالميًا، متراجعًا بدوره ثلاث مراكز عن تصنيف الشهر الماضي، كما تراجع الإسماعيلي أيضًا 4 مراكز ليأتي في المرتبة 248 عالميًا والخامس مصريًا.

وعلى المستوى العربي، نجح الهلال السعودي في القفز مركزًا ليحتل المرتبة الـ 18، عقب فوزه بدوري أبطال آسيا، فيما جاء النصر السعودي في المركز الثاني عربيًا رغم تراجعه على مستوى التصنيف من المركز 26 إلى الـ 31، ليسبق الأهلي المصري، صاحب المركز الثالث عربيًا بـ 10 مراكز، بينما جاء اتحاد جدة السعودي في المركز الرابع عربيًا والـ 48 عالميًا، وتبعه التعاون السعودي في المركز الخامس عربيًا و62 عالميًا.

أما على المستوى الأفريقي، فاحتل الأهلي صدارة الترتيب،

قائمة أفضل 5 أندية عالميًا

1. برشلونة

2. ليفربول

3. ريفربليت

4. ريـال مدريد

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5. مانشستر سيتي

قائمة أفضل 5 أندية أفريقية

1. الأهلي (41)

2. صن داونز الجنوب أفريقي (83)

3. بيراميدز (104)

4. الترجي التونسي (127)

5. الزمالك (133)

قائمة أفضل 5 أندية عربية

1. الهلال السعودي (18)

2. النصر السعودي (31)

3. الأهلي المصري (41)

4. اتحاد جدة السعودي (48)

5. التعاون السعودي (62)