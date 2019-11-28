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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد المباراة القادمة للمنتخب السعودي في خليجي 24 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
خاض المنتخب السعودي مباراته الأولى في بطولة كأس الخليج العربي المقامة حاليا في قطر وهزم أمام الكويت بثلاثية مقابل هدف ضمن إطار منافسات المجموعة الثانية من البطولة .
موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة
ويلتقي المنتخب السعودي نظيره البحريني في ثاني مباريات الخضر في كأس الخليج العربي يوم السبت المقبل الموافق 30 نوفمبر 2019 في تمام السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة ، الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب لخويا .
الكويت تهزم السعودية بثلاثية في خليجي 24
وكان المنتخب الكويتي قد تغلب على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف للخضر ، على ملعب “عبدالله بن خليفة”، في ثاني مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية من دوري كأس الخليج العربي " خليجي 24" .
قائمة المنتخب السعودي المشاركة في البطولة
يذكر أن الفرنسي هيرفي رينارد قد 26 لاعباً للمشاركة في في النسخة الرابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي 24 وجاءت القائمة كالتالي :_
حراسة المرمى: محمد اليامي، فواز القرني، أمين بخاري
خط الدفاع: عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد
خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، سلمان الفرج، عبدالإله المالكي، تركي العمار، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، نواف العابد، سالم الدوسري، هتان باهبري، عبدالفتاح عسيري
خط الهجوم: فراس البريكان، وعبدالله الحمدان.
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