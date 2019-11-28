اليويفا يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري الأبطال 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، عن قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ويتنافس أربعة لاعبين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة، وهم:

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كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان، والذي ظهر بشكل مميز للغاية أمام فريقه السابق ريال مدريد وتصدى للكثير من الفرص القوية حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، والذي تمكن من تسجيل اربعة أهدف أمام النجم الأحمر في المباراة التي انتهت بفوز العملاق البافاري بستة أهداف دون رد.

ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، والذي تمكن من تسجيل هدفًا وصناعة هدفين أمام بوروسيا دورتموند في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهلة بشكل رسمي للدور ثمن النهائي.

روميلو لوكاكو، لاعب فريق إنتر ميلان، والذي تمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفين، أمام سلافيا براج، في المباراة التي انتهت بفوز النيراتزوري بثلاثة أهداف مقابل هدف.