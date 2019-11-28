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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "هازارد" يهدي إيسكو مزيدا من الوقت مع ريال مدريد وفينسيوس بالانتظار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
: إبراهيم سعد
تلقى فريق العاصمة الإسبانية "ريال مدريد" ضربة موجهة بتأكيد غياب لاعب الجناح وسط الهجوم إيدين هازارد لمدة لا تقل عن عشرة أيام بعد تدخل عنيف خلال مباراة باريس سان جيرمان، حيث الغياب عن مباراة ألافيس مساء السبت المقبل بالليجا ووضع زيدان في موقف حرج.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية هناك خيار لدى زيدان بإعطاء جاريث بيل فرصة أخرى أو إعادة فينسيوس جونيور للأضواء بعد غياب لوقت طويل.
ورجحت حظوظ "فرانشيسكو إيسكو" للتواجد بهذا المركز رغم افتقاره للسرعات اللازمة، إلا أن إدائه المميز أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا،قد يجبر زيدان على الالتزام بخطة ٤٤٢ للعب بنجم المتادور كمهاجم وهمي.
الجدير بالذكر أن زيدان، قد وجد مؤخرا بالأسابيع الأخيرة التوليفة السحرية لضبط أوضاع الدفاع ووسط الميدان لدى الثنائي فيدي فالفيردي وكاسيميرو، حتى يتواجد بالوصافة خلف برشلونة في الليجا بفارق الأهداف لكل منهما ٢٨ نقطة ويتمكن من رد الاعتبار أمام باريس رغم تعادل الأمتار الأخيرة.
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