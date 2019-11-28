شكرا لقرائتكم 16 لاعبا فى اتحاد الكرة للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة وفسخ العقود مع الشمس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب 16 لاعبا من نادي الشمس بمقر اتحاد الكرة منذ قليل، بمستحقاتهم المتأخرة لدى النادى وتقديم مذكرة رسمية لفسخ العقد. وكان نادي الشمس قد طرد الـ16 لاعبا من مسكنهم أمس بمقر النادى، بعدما طالبوا بمستحقاتهم المتأخرة وهي قيمة ٣ أشهر من العقد بجانب مكافآت الفوز في مباريات القسم الثالث، وهو ما رفضه مسئولو النادي وعرضوا صرف مكافآت 3 مباريات فقط وهو ما رفضه اللاعبون ليتم طردهم من النادي.

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