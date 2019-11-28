شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: كأس مصر بدون جمهور بسبب الموافقات الأمنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقع كلا من فرق إنبي والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصري فى طريق الأهلي فى كأس مصر، كما يقع فى طريق الزمالك فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدور يوم 2 من ديسمبر المقبل بمواجهة وادي دجلة وبيلا، فيما يلعب الأهلي اليوم التالي "3 ديسمبر" مع بني سويف، بينما ستكون مواجهة الزمالك مع الشرقية يوم 4 ديسمبر، بينما ستنتهى المنافسات يوم الأحد 8ديسمبربمواجهة أسوان وطنطا على استاد أسوان.
وانتهت مباريات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر التى أقيمت خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجارى وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته.
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