شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع مع طبيب الأهلى للاطمئنان على حالة رامى ربيعة قبل مباراة النجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تشهد الجلسة الوقوف علي حالة اللاعب وحسم موقفه من التواجد في قائمة مباراة النجم الساحلي، ومن المقرر أن يخضع ربيعة للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق الرئيسي اليوم على استاد رادس.
ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يجتمع مع طبيب الأهلى للاطمئنان على حالة رامى ربيعة قبل مباراة النجم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.