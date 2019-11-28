شكرا لقرائتكم نزلة برد تمنع سعد سمير من المشاركة فى مران الغائبين عن رحلة تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب سعد سمير مدافع الأهلى، عن مران اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم الساحلى المقرر إقامتها غدا الجمعة على استاد رادس فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، رغم تواجده فى مقر النادى بالجزيرة.

وجاءت عدم مشاركة سعد سمير فى مران الغائبين بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة حيث اكتفى اللاعب بالحصول على حقنة لعلاج البرد، ثم انصرف من النادى، على أن ينتظم فى المران يوم السبت المقبل.

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وكان اللاعبون الغائبون عن مباراة النجم قد واصلوا تدريباتهم اليوم على ملعب التتش، فى إطار خطة تجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد العودة من تونس وشارك فى المران؛ صلاح محسن وعمار حمدى وحسين السيد، كما أدى صالح جمعة جلسة فى الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائى التأهيل بالنادى، ثم استكمل مرانه داخل ملعب التتش.

وتضم قائمة الأهلى فى تونس 22 لاعباً، هم: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى وأحمد فتحى ومحمد هانى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحى، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.