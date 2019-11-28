شكرا لقرائتكم أنيس بوجلبان يزور الأهلى بتونس قبل مباراة النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أنيس بوجلبان نجم المنتخب التونسي والأهلي الأسبق، على زيارة مقر بعثة الأهلي في تونس صباح اليوم ،الخميس، قبل ساعات من مواجهة الاهلي مع النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا ، وصافح بوجلبان لاعبي الاهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ودعم الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي.

وقال أنيس بوجلبان إنه يبقى حريصا على زيارة بعثة الأهلي في تونس مع أي زيارة يقوم بها فريق كرة القدم بالنادي إلى العاصمة التونسية؛ من أجل استعادة الذكريات مع اللاعبين الذين سبق أن لعب بجوارهم خلال رحلة احترافه في الأهلي.

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وأوضح أن يرتبط بعلاقات قوية مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأحمد فتحي وحسام عاشور لاعبي الفريق، مؤكدًا أنه يتمنى التوفيق للأهلي في مباراة النجم الساحلي التونسي غدًا.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.