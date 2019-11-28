الارشيف / اخبار الرياضه

أنيس بوجلبان يزور الأهلى بتونس قبل مباراة النجم الساحلى...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم أنيس بوجلبان يزور الأهلى بتونس قبل مباراة النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أنيس بوجلبان نجم المنتخب التونسي والأهلي الأسبق، على زيارة مقر بعثة الأهلي في تونس صباح اليوم ،الخميس، قبل ساعات من مواجهة الاهلي مع النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا ، وصافح بوجلبان لاعبي الاهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ودعم الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي.

 

الصورة

 

وقال أنيس بوجلبان إنه يبقى حريصا على زيارة بعثة الأهلي في تونس مع أي زيارة يقوم بها فريق كرة القدم بالنادي إلى العاصمة التونسية؛ من أجل استعادة الذكريات مع اللاعبين الذين سبق أن لعب بجوارهم خلال رحلة احترافه في الأهلي.

 

Advertisements

وأوضح أن يرتبط بعلاقات قوية مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأحمد فتحي وحسام عاشور لاعبي الفريق، مؤكدًا أنه يتمنى التوفيق للأهلي في مباراة النجم الساحلي التونسي غدًا.

 

الصورة

 

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنيس بوجلبان يزور الأهلى بتونس قبل مباراة النجم الساحلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا