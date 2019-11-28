شكرا لقرائتكم سامى قمصان ينضم لبعثة الأهلى فى تونس استعدادا للنجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى لفريق الأهلى، ظهر اليوم الخميس، لتدريب الفريق الرئيسى الليلة على استاد رادس؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسي.

وعاد قمصان إلى القاهرة عقب انتهاء مباراة الجونة الأخيرة بالدورى التى اقيمت الاثنين الماضى وفاز فيها الأهلى برباعية نظيفة بناء على تكليف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لقيادة تدريبات اللاعبين الغائبين عن رحلة تونس قبل الحضور إلى تونس اليوم للتواجد فى مران اليوم ومباراة الغد.

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ويلتقى الأهلى مع نظيره النجم الساحلى التونسى فى التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة على استاد رادس فى افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.