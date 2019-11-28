شكرا لقرائتكم أسامة جلال: هدف كوت ديفوار فى النهائى هو أصعب لحظة فى حياتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة جلال لاعب فريق إنبى و المنتخب الأولمبى، أن أصعب المواقف التى مرت عليه خلال مشاركته فى بطولة امم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة ، و التى استضافتها مصر خلال مباراة كوت ديفوار فى نهائى البطولة.

وقال جلال فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن الدقيقة 89 كان الجميع سعيد و منتظر النهاية للتويج بالكأس ، إلا أن الهدف الذى سجله لاعب الفريق المنافس فى الدقيقة 90 غير شكل المباراة .

وأضاف لاعب المنتخب الأولمبى انه تلقى عروضا بعد انتهاء البطولة ، و لكن الامر بيد إدارة ناديه خاصة وان عقده مستمر مع إنبى ، وبالتالى يكون القرار لمجلس الإدارة .