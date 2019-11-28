شكرا لقرائتكم أسامة جلال: هدف كوت ديفوار فى النهائى هو أصعب لحظة فى حياتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال جلال فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن الدقيقة 89 كان الجميع سعيد و منتظر النهاية للتويج بالكأس ، إلا أن الهدف الذى سجله لاعب الفريق المنافس فى الدقيقة 90 غير شكل المباراة .
وأضاف لاعب المنتخب الأولمبى انه تلقى عروضا بعد انتهاء البطولة ، و لكن الامر بيد إدارة ناديه خاصة وان عقده مستمر مع إنبى ، وبالتالى يكون القرار لمجلس الإدارة .
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