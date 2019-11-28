شكرا لقرائتكم مازيمبى يوفر أتوبيسا لنقل بعثة الزمالك من المطار إلى فندق الإقامة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووصلت بعثة الزمالك منذ قليل عبر الخطوط الإثيوبية إلى المطار فى الكونغو، استعداداً للمواجهة التى ستجمعه مع مازيمبى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلا من أول أغسطس أنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.
وتواجد هانى زاده عضو مجلس الزمالك فى استقبال بعثة الفريق الأبيض فى المطار بالكونغو وذلك برفقة برفقة أيمن حافظ مدير قطاعات الناشئين بالنادى بعدما سبقا الثنائى البعثة لإنهاء الإجراءات المختلفة الخاصة باستقبالهم وفترة تواجدهم فى الكونغو.
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