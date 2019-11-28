شكرا لقرائتكم همام طارق للإسماعيلي: هتنازل عن راتبى مقابل المشاركة مع المنتخب فى خليجى 24... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص همام طارق خلال الجلسة على إبداء رغبته الشديدة فى الظهور مع أسود الرافدين فى هذه البطولة ، وتلقي النادي الاسماعيلي طلبا من اسود الرافدين يطلب فيه السماح للدولي العراقي همام طارق بالمشاركة في خليجي 24 التي انطلقت الثلاثاء الماضى بقطر الأمر، الذي رفضه مسئولو الدراويش لارتباط النادي بمواجهة الجزيرة الإماراتي فى نفس اليوم.
وفاز المنتخب العراقى على نظيره القطرى بهدفين مقابل هدف وتنتظره مواجهة مع نظيره الإماراتى غداً الجمعة بخليجى 24 التى تستمر منافساتها حتى 8 ديسمبر المقبل .
ويبدأ اليوم الخميس فريق الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدوري، بعدما فضل الجهاز الفنى إلغاء مران الامس خوفاً من الاجهاد بعد الوصول من الامارات صباحاً .
كان الإسماعيلي قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما أمس الثلاثاء، باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى لقاء الذهاب.
ويستعد الدراويش مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندرى والمؤجلة من الاسبوع السادس لمسابقة الدوري والمقرر لها السبت المقبل على استاد المكس بالإسكندرية
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