شكرا لقرائتكم الزمالك يصل الكونغو استعدادا لمباراة مازبمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل هانى زاده عضو مجلس إدارة نادى الزمالك على التواجد فى المطار بالكونغو، تمهيداً لاستقبال بعثة الفريق الأبيض القادمة من إثيوبيا، استعداداً لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا. ووصلت بعثة الزمالك منذ لحظات عبر الخطوط الإثيوبية إلى الكونغو وتواجد هانى زاده برفقة أيمن حافظ مدير قطاعات الناشئين بالنادى فى المطار لاستقبالهم وأنهى هانى زاده الإجراءات الخاصة بالجوازات للبعثة مبكراً. Advertisements وتوجهت بعثة الزمالك إلى إثيوبيا بالأمس حيث قضت البعثة 24 ساعة هناك ثم غادرت اليوم إلى الكونغو ووصلت طائرة الفريق منذ قليل إلى المطار ويترأس حمادة أنور عضو مجلس الإدارة بعثة الفريق الأبيض.

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