شكرا لقرائتكم بيكهام: شرف ليا اللعب بجانب أفضل لاعب فى العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال بيكهام فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الاعلامية ميرهان عمرو : " شرف ليا اللعب بجانب محمد صلاح الذى اعتبره أفضل لاعب فى العالم فكيف سأرفض ظهوره مع المنتخب الاولمبى فى اولمبياد طوكيو 2020 ، تصريحاتى فى هذا الشأن تم تحريفها وهو الامر الذى أرفضه بشدة ، فكرة أنى اشارك محمد صلاح غرفة الملابس دي بطولة تانية اكبر من بطولة أمم إفريقيا."

وأضاف أحمد رمضان بيكهام : "أرحب بالاستمرار مع دجلة فى هذه الفترة للحفاظ على ظهورى بشكل مستمر بدلا من الانتقال لأى نادى والجلوس على دكة البدلاء "

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وظهر بيكهام بمستوى متميز للغاية خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها منتصف العام المقبل.

بيكهام كان على قوة الأهلي قبل موسم من الآن، قبل أن ينضم لدجلة ضمن صفقة شراء الأهلي لمحمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شراء بيكهام، ويحق للأهلي وفقاً لتأكيدات مسئوليه استعادة بيكهام بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته في الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه في كل موسم يتأخر الأهلي في طلبه، في الوقت الذي لن يستطيع أي ناد آخر الدخول في صفقة شرائه إلا في حالة رفض الأهلي التعاقد مع اللاعب.