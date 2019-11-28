شكرا لقرائتكم المدير الإداري بالأهلي يؤكد على إقامة الاجتماع الفني لمباراة النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير عدلي، المدير الإداري بالأهلي، على إنه تلقى تأكيدات رسمية بشأن إقامة الاجتماع الفني لمباراة النجم الساحلي في العاشرة والنصف صباح غداً الجمعة.

وأضاف المدير الإداري بالنادي الأهلي، إنه سيحضر الاجتماع الفني بصحبة مدير الكرة سيد عبدالحفيظ، والإدارى ماهر عبد العزيز، مشيراً إلى أن الاجتماع الفني يشهد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، وزي الفريقين، وموعد الوصول إلى ملعب المباراة وغيرها من الأمور التنظيمية.

الجدير بالذكر أن الأهلي يلتقي النجم الساحلي التونسي، في التاسعة مساء غداً الجمعة بتوقيت القاهرة على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.