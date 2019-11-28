شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتلقى عرضا لإقامة مباراة للمنتخب الأولمبى والفرنسى بشهر مارس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة ، عرضا من احدي شركات التسويق لاقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب امام نظيره الفرنسي في شهر مارس المقبل الذي يشهد توقفا دوليا.

ويمتلك المنتخب الاولمبي عرضا من منتخب اليابان لمواجهته وديا في مارس المقبل ، في إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .

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وحددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الأحد المقبل موعدا لإجتماع اللجنة بشكل رسمى بعدما شهدت الأيام الماضية أكثر من جلسة ودية غاب عنها بعض الأعضاء لظروف مختلفة.

وتناقش اللجنة خلال الإجتماع بعض الملفات المطروحة على الساحة وأبرزها برنامج شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى استعدادا للأولمبياد، بجانب ملف تعديل عقود الجهاز الفنى بعد تحقيق حلم الأولمبياد والتتويج بأمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى التاريخ، فضلا عن مناقشة جدول الدورى قبل اعلانه وموعد مباراة السوبر المحلى وغيرها من الملفات.