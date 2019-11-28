شكرا لقرائتكم ليفربول يتعادل مع نابولي.. والحسم يتأجل إلى آخر جولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل ليفربول الإنجليزي صدارته لترتيب المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تعادله المثير 1 - 1 مع ضيفه نابولي الإيطالي يوم الأربعاء في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للبطولة القارية، التي شهدت أيضا فوز ريد بول سالزبورغ النمساوي 4 - 1 على مضيفه غينك البلجيكي.

ورفع ليفربول (حامل اللقب) رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه نابولي، فيما احتل ريد بول المركز الثالث بسبع نقاط، وقبع غينك في المؤخرة بنقطة واحدة.

وعلى ملعب (آنفيلد)، بادر درييس ميرتينز بتسجيل هدف التقدم لنابولي في الدقيقة 21، لكن ديان لوفرين أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 65.

وأنعش ريد بول آماله في الصعود بعد فوزه الكبير 4 - 1 على غينك البلجيكي. وأحرز باتسون داكا وتاكومي مينامينو الهدفين الأول والثاني للفريق النمساوي في الدقيقتين 43 و45، قبل أن يضيف هوانغ هي تشان الهدف الثالث في الدقيقة 69. وقلص جينك الفارق عقب تسجيل التنزاني مبوانا ساماتا هدفا في الدقيقة 85، قبل أن يختتم إيرلينغ هالاند مهرجان الأهداف النمساوي بتسجيله الهدف الرابع لريد بول في الدقيقة 87. وبذلك تأجل حسم بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للجولة الأخيرة، حيث يلتقي ريد بول مع ضيفه ليفربول في حين يستضيف نابولي فريق غينك.