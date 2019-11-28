عمار حمدي لاعب وسط الأهلي أرحب بالاعارة ولكن

صرح اللاعب عمار حمدي لاعب وسط الأهلي بأنه يرحب بالانتقال إلى الاتحاد السكندري خلال الفترة المقبلة، قائلا “أرحب باللعب في الاتحاد السكندري حال موافقة الأهلي على إعارتي”، جاء ذلك خلال مداخله له مع فضائية أون سبورت، مضيفا “تحدثت مع فايلر المدير الفني للأهلي لكي أخرج إعارة، لكنه قال إنه يحتاجني وطلب مني أن أتدرب بشكل جيد جدًا”.

كما قال عمار أنه في حال بقائه في القلعة الحمراء فلن ينضم الى المنتخب الأولمبي، مشيرا انه أخبر فايلر بذلك ولكنه أصر على بقائه، قائلا “التأكيد شرف لي اللعب في الأهلي ولكنني كنت أريد الرحيل لكي أشارك”.

وتابع أن مشاركته ع منتخب مصر الأولمبي ليس لها علاقة بإصابة ناصر ماهر خلال أول مباراة بالبطولة،مشيرا الى أن “غياب محمد محمود لاعب الأهلي أثر على أداء منتخب مصر الأولمبي، لو كان موجودًا لأعطانا دفعة قوية”، مضيفا “أتعلم من سعد سمير مدافع الأهلي، وحلمي طولان ولاسارتي من أفضل المدربين الذين لعبت معهم”.