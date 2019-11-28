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تعرف على المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أسماء اللاعبين المرشحين عبر الموقع الرسمي الخاص به للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور مجموعات ، والتي انتهت مساء أمس الأربعاء مواجهات تلك المنافسة.

فقد أعلن الموقع الرسمي لليويفا عن أسماء المرشحين الأربعة لجائزة أفضل لاعب في تلك الجولة، وهم كالتالي:

“كيلور نافاس” حارس باريس سان جيرمان والذي أدي بشكل مميز أمام وتصدى للكثير من الفرص، وانتهت المباراه بالتعادي الايجابي بهدفين لكل فريق.

“روبرت ليفاندوفسكي” لاعب بايرن ميونخ والذي سجل أربعة أهداف في لقاء النجم الأحمر، والذي انتهي بفوز البافاري بستة أهداف نظيفة.

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ليونيل لاعب ،  والذي سجل هدفًا وصنع هدفين أمام بوروسيا دورتموند في مباراة انتهت بفوز برشلونة 3-1.

روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان، والذي سجل هدف وصنع هدفين أثناء مشاركته أمام سلافيا براج باللقاء الذي انتهي بفوز إنتر بتيجة 3-1.

 

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