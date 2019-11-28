وزير الرياضة يلتقى أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي بمقر الوزارة، لبحث التعاون بين الطرفين على صعيد مجالى الشباب والرياضة.

واستعرض اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بماراثون زايد الخيرى فى نسخته السادسة المقرر إقامته فى محافظة السويس يوم 27 ديسمبر المقبل وتخصص حصيلة تبرعات هذا العام لصالح المعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تعزيز سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس أبو ظبى الرياضى بما يعود بالنفع على تطوير سبل التعاون الثنائي فى المجالات الرياضية.

وفى هذا الصدد، عرض الدكتور أشرف صبحي تجربة الوزارة على صعيد الإنشاءات الرياضية، ومنها نادى النادى، والمدن الشبابية في شرم الشيخ و الغردقة وبورسعيد والاسكندرية، واهميتها في استقبال البطولات الرياضية، واستضافة الوفود من الخارج على مدار العام.

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وأكد وزير الشباب والرياضة على عمق العلاقات القائمة بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، وحرص القيادة السياسية فى البلدين على تطوير وتعزيز تلك العلاقات تأكيداً على روابط الأخوة المصرية الإماراتية، مشيراً إلى حرص وزارة الشباب والرياضة المصرية على تنفيذ فعاليات وأحداث مشتركة مع الجانب الإماراتي بمشاركة شباب البلدين، وتبادل الخبرات في مجالي العمل الشبابي والرياضي.

وفيما يتعلق باستعدادات ماراثون زايد الخيرى، أكد الوزير أنه جارى متابعة كافة التجهيزات اللوجستية والإدارية والفنية للخروج بالحدث في أفضل صورة له من حيث أعداد المشاركين والتنظيم الأمثل وبما يحقق أهدافه المرجوة بتضافر جهود كل القائمين على تنظيم الماراثون.

حضر اللقاء كل من عارف العوانى أمين عام مجلس ابوظبي الرياضى، عبدالله الوهيبي رئيس وحدة ادارة المشاريع ، سهيل العريفي، مدير إدارة الفعاليات، عبدالرحيم الزرعوني مدير مكتب الامين العام، عمرو الحداد مساعد الوزير ،احمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية .