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البرد يمنع سعد سمير من مران الغائبين عن مباراة النجم الساحلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد سعد سمير مدافع الأهلي اليوم في مقر النادي بالجزيرة، ولم يشارك فى مران اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم الساحلي، المقرر إقامتها غدا الجمعة، على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت عدم مشاركة سعد سمير في مران الغائبين بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة، واكتفى اللاعب بالحصول على حقنة لعلاج البرد، ثم انصرف من النادى، على أن ينتظم في المران السبت المقبل.

وكان اللاعبون الغائبون عن مباراة النجم قد واصلوا تدريباتهم اليوم على ملعب التتش، في إطار خطة تجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد العودة من تونس وشارك فى المران؛ صلاح محسن وعمار حمدى وحسين السيد، كما أدى صالح جمعة جلسة فى الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائى التأهيل بالنادى، ثم استكمل مرانه داخل ملعب التتش.

وتضم قائمة الأهلي في تونس 22 لاعباً هم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

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