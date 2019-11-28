شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يصل تونس قبل مواجهة النجم الساحلي فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى لفريق الأهلي ، ظهر اليوم الخميس إلى تونس للتواجد في تدريب الفريق الرئيسى الليلة على استاد رادس؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

وكان قمصان قد عاد إلى القاهرة عقب انتهاء مباراة الجونة الأخيرة بالدوري التى أقيمت الاثنين الماضى وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة بناءً على تكليف السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لقيادة تدريبات اللاعبين الغائبين عن رحلة تونس قبل الحضور إلى تونس اليوم للتواجد فى مران اليوم ومباراة الغد.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي فى التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.