شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لا تفوتك قبل مواجهة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الإنتاج الحربى مع طلائع الجيش فى إطار مؤجلات الجولة السادسة من بطولة الدورى باستاد الرياضة العسكرى. ويحتل الطلائع المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب 4 مباريات لم يحقق الفوز فى أى منها، وتعادل فى ثلاثة لقاءات وخسر واحدة، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكهم 4 ومازالت لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر برصيد 6 نقاط بعدما لعب 5 مباريات فاز فى 2 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكهم 8. وقبل المباراة نرصد 7 أرقام لا تفوتك للفريقين..

ارقام الجيش و الانتاج

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