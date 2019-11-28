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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ديسمبر جلسة الاستماع للنطق بالحكم فى قضية الإيقاف الدولى لاتحاد رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأكد إيهاب أن الجلسة ستقام يوم 3 ديسمبر القادم ، حيث ان هذه الجلسة تعطى القرار النهائى فى الاستئناف الذى تقدم به الاتحاد المصرى.
كانت اللجنة الأولمبية قد قامت بتجميد مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب بناء على رغبته لحين الانتهاء من التحقيقات، وتكليف لجنة من داخل اللجنة لتسيير أعمال الاتحاد.
محمد ايهاب ع الفيس
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