شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ديسمبر جلسة الاستماع للنطق بالحكم فى قضية الإيقاف الدولى لاتحاد رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن موعد جلسة النطق بالحكم فى قضية الإيقاف الدولى لاتحاد رفع الاثقال المصرى بسبب ثبوت حالات المنشطات.

وأكد إيهاب أن الجلسة ستقام يوم 3 ديسمبر القادم ، حيث ان هذه الجلسة تعطى القرار النهائى فى الاستئناف الذى تقدم به الاتحاد المصرى.

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كانت اللجنة الأولمبية قد قامت بتجميد مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب بناء على رغبته لحين الانتهاء من التحقيقات، وتكليف لجنة من داخل اللجنة لتسيير أعمال الاتحاد.