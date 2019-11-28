شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان: أحمد فتحى من أساطير النادى الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى على تويتر حواراً مع التونسى أنيس بو جلبان للحديث عن ذكرياته مع لاعبى المارد الأحمر. واختص بوجلبان الجوكر أحمد فتحى نجم الأهلى بالحديث قائلا، "أرتبط بعلاقة خاصة مع أحمد فتحى، كان من أقرب الناس لقلبى فى فترة وجودى لاعباً للأهلى، أراه أحد أساطير القلعة الحمراء، فهو مقاتل بمعنى الكلمة، حبه للنادى وشخصيته القوية تضعه فى مصاف أهم اللاعبين".

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