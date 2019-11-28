شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال لتايم سبورت: الدقيقة 90 أمام كوت ديفوار أصعب المواقف بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة جلال، لاعب فريق إنبى و المنتخب الأولمبى، أن أصعب المواقف التى مرت عليه خلال مشاركته فى بطولة امم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر، خلال مباراة كوت ديفوار فى نهائى البطولة.

وقال جلال، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن الدقيقة 89 كان الجميع سعداء وينتظرون التويج بالكأس، إلا أن الهدف الذى سجله لاعب الفريق المنافس فى الدقيقة 90 غير شكل المباراة.

وأضاف لاعب المنتخب الأولمبى أنه تلقى عروضا بعد انتهاء البطولة، ولكن الأمر بيد إدارة ناديه، خاصة أن عقده مستمر مع إنبى، وبالتالى يكون القرار لمجلس الإدارة.