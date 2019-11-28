شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق يعرض على الإسماعيلى التنازل عن راتبه للمشاركة فى خليجى 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدولى العراقى همام طارق، صانع ألعاب النادى الاسماعيلى ، جلسة مع مسئولى ناديه خلال الساعات القليلة الماضية، عرض عليهم خلالها التنازل عن راتبه مقابل موافقة النادى على مشاركته مع المنتخب العراقى فى خليجى 24 ومازال اللاعب ينتظر موافقة مسئولى الدراويش على هذا الاقتراح.

وحرص همام طارق خلال الجلسة على إبداء رغبته الشديدة فى الظهور مع أسود الرافدين فى هذه البطولة ، وتلقي النادي الإسماعيلي طلبا من أسود الرافدين يطلب فيه السماح للدولي العراقي همام طارق بالمشاركة في خليجى 24 التي انطلقت الثلاثاء الماضى بقطر، الأمر الذى رفضه مسئولو الدراويش لارتباط النادى بمواجهة الجزيرة الإماراتي فى نفس اليوم.

وفاز المنتخب العراقى على نظيره القطرى بهدفين مقابل هدف وتنتظره مواجهة مع نظيره الاماراتى غداً الجمعة بخليجى 24 التى تستمر منافساتها حتى 8 ديسمبر المقبل.

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ويبدأ اليوم الخميس فريق الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدوري، بعدما فضل الجهاز الفنى إلغاء مران الامس خوفاً من الاجهاد بعد الوصول من الامارات صباحاً.

كان الإسماعيلي قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما أمس الثلاثاء، باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى لقاء الذهاب.

ويستعد الدراويش مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندرى والمؤجلة من الاسبوع السادس لمسابقة الدوري والمقرر لها السبت المقبل على استاد المكس بالإسكندرية