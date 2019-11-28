شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام لـ"تايم سبورت": شرف لى اللعب بجانب محمد صلاح أفضل لاعب فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد رمضان بيكهام، لاعب وادى دجلة والمنتخب الأولمبى، أن تصريحاته بشأن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى فى طوكيو 2020 تم تحريفها وتفسيرها بشكل خاطئ .

وقال بيكهام، فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الإعلامية ميرهان عمرو، "شرف ليا اللعب بجانب محمد صلاح الذى اعتبره أفضل لاعب فى العالم فكيف سأرفض ظهوره مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020، تصريحاتى فى هذا الشأن تم تحريفها وهو الأمر الذى أرفضه بشدة، فكرة أنى أشارك محمد صلاح غرفة الملابس دى بطولة تانية أكبر من بطولة أمم أفريقيا."

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وأضاف أحمد رمضان بيكهام، "أرحب بالاستمرار مع دجلة فى هذه الفترة للحفاظ على ظهورى بشكل مستمر بدلا من الانتقال لأى نادٍ والجلوس على دكة البدلاء".

وظهر بيكهام بمستوى متميز للغاية خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها منتصف العام المقبل.

بيكهام كان على قوة الأهلى قبل موسم من الآن، قبل أن ينضم لدجلة ضمن صفقة شراء الأهلى لمحمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شراء بيكهام، ويحق للأهلى وفقاً لتأكيدات مسئوليه استعادة بيكهام بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته فى الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه فى كل موسم يتأخر الأهلى فى طلبه، فى الوقت الذى لن يستطيع أى نادٍ آخر الدخول فى صفقة شرائه إلا فى حال رفض الأهلى التعاقد مع اللاعب.