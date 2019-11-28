شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة بيراميدز برحلة نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قائمة الفريق التى سافرت إلى نيجيريا فى العاشرة صباح اليوم، الخميس، استعدادا للقاء اينوجو رينجرز الأحد المقبل فى الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية. وتضم قائمة بيراميدز 22 لاعبا هم: حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور Advertisements خط الدفاع: رجب بكار ومحمد حمدى وأحمد أيمن منصور وعلى جبر وطارق طه وويلفريد كانون وعبد الله بكرى خط الوسط: عماد نبيل دونجا ومحمد فتحى وعمر جابر وأحمد توفيق وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ومحمد فاروق وإيريك تراوري وعبده لومالا خط الهجوم: جون أنطوي ومحمد الجباس وعمر العيونى.

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