شكرا لقرائتكم خبر عن 16 لاعبا بنادى الشمس فى اتحاد الكرة للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة وفسخ العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد 16 لاعباً من نادى الشمس بمقر اتحاد الكرة، منذ قليل، للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة لدى النادى وتقديم مذكرة رسمية لفسخ العقد .

وكان نادى الشمس قد رفض استمرار الـ16 لاعباً فى مسكنهم أمس بمقر النادى، بعدما طالبوا بمستحقاتهم المتأخرة، وهى قيمة 3 أشهر من العقد، بجانب مكافآت الفوز فى مباريات القسم الثالث، وهو ما رفضه مسئولو النادى وعرضوا صرف مكافآت 3 مباريات فقط، وهو ما رفضه اللاعبون ليتم طردهم من النادى.

من جهته كشف تامر على، المدير التنفيذى لنادى الشمس، حقيقة طرد جميع لاعبى الفريق من مساكنهم بعدما طالبوا بمستحقاتهم المالية المتأخرة، وروى تامر على فى تصريحاته لـ"الخليج 365" القصة الكاملة للأزمة قائلاً، "لاعبو الفريق الأول لم يحصلوا على راتب شهر أكتوبر فقط ونوفمبر الذى مازال لم ينته، وتحدث معى منذ يومين "بركة" قائد الفريق وطلب صرف مستحقات اللاعبين".

وأضاف المدير التنفيذى لنادى الشمس، "على الفور تحدثت مع أسامة أبو زيد رئيس مجلس الإدارة ووافق على صرف مكافآت 3 مباريات، وأنهيت صباح أمس الأربعاء إجراءات صرف المبالغ المستحقة للاعبين، وعندما طالبتهم بالحضور لاستلام قيمة مكافآت المباريات الثلاث فوجئت برفضهم وتمسكهم بالحصول على راتب شهر 10 و 11، مع التهديد بعدم خوض التدريبات".

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وتابع المدير التنفيذى لنادى الشمس حديثه، "ومع بداية التدريب تواجد 6 لاعبين فقط فى أرض الملعب، ورفض باقى اللاعبين نزول الملعب، فقلت لهم اللى مش عايز ينزل التدريب مايقعدش فى النادى تانى، وبعدها فوجئت بمكالمة من قسم شرطة النزهة يبلغنى بوجود 5 لاعبين من الفريق يحملون 17 بطاقة شخصية يرغبون فى تحرير محضر جماعى ضد نادى الشمس بعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، ثم جمعوا متعلقاتهم من مسكنهم فى النادى، وذهبوا لتحرير محضر آخر بأن النادى طردهم من محل الإقامة فى وقت متأخر".

وأضاف تامر على، "لن نقف صامتين أمام هؤلاء اللاعبون، وسيتم إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لمنطقة القاهرة بامتناعهم عن المشاركة مع الفريق فى المباراة المقبلة أمام طوخ ضمن منافسات القسم الثالث بمجموعة القاهرة ليتم وقفهم، مع تصعيد الناشئين لخوض المباراة".