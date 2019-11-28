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شكرا لقرائتكم خبر عن مازيمبى يوفر أتوبيسا لنقل بعثة الزمالك من المطار لفندق الإقامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسؤولو مازيمبى الكونغولى على توفير أتوبيس لنقل بعثة الزمالك من المطار إلى فندق إقامة الفريق فى الكونغو، استعداداً لمواجهة الفريقين فى المباراة المقرر لها بعد غد السبت، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ويترأس بعثة الزمالك فى الكونغو حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادى الأبيض.
ووصلت بعثة الزمالك منذ قليل عبر الخطوط الإثيوبية إلى المطار فى الكونغو، استعداداً للمواجهة التى ستجمعه مع مازيمبى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلا من أول أغسطس أنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.
وتواجد هانى زاده عضو مجلس الزمالك فى استقبال بعثة الفريق الأبيض فى المطار بالكونغو وذلك برفقة برفقة أيمن حافظ مدير قطاعات الناشئين بالنادى بعدما سبقا الثنائى البعثة لإنهاء الإجراءات المختلفة الخاصة باستقبالهم وفترة تواجدهم فى الكونغو.
مازيمبى يوفر أتوبيس لنقل الزمالك
مازيمبى يوفر أتوبيس لنقل الزمالك من المطار للفندق
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