قبل مواجهة الأهلي.. النجم يقيد مهاجم ليبيا وكشريدة.. وكوليبالي ينتظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قرر الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي، قيد ثنائي الفريق وجدي كشريدة والمهاجم الليبي أنيس سلتو في القائمة الأفريقية.

وبحسب ما ذكره إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن جاريدو قرر إضافة الثنائي الظهير الأيمن وجدي كشريدة ومهاجم منتخب ليبيا أنيس سلتو ضمن القائمة الأفريقية.

وأضافت الإذاعة التونسية، أن الخيارات كانت مطروحة على طاولة جاريدو من بينهم إضافة حارس ثالث خاصة بعد إصابة الحارس وليد كريدان بقطع على مستوى أربطة الركبة.

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وكشفت الإذاعة التونسية، أن هناك مقعدًا وحيدًا في قائمة فريق "جوهرة الساحل" حيث يقترب سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق في حجز المقعد الأخير.

وتحاول إدارة النجم الساحلي الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل السماح بمشاركة كوليبالي في مباراة الأهلي.

ويستعد النادي الساحلي لمواجهة الأهلي، غدًا الجمعة، على ملعب رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات عن المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد النجم الساحلي مع كل من الأهلي والهلال السوداني بجانب فريق بلاتينيوم الزيمبابوي.