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بوجلبان يزور بعثة الأهلي في تونس

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حرص أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق، على زيارة بعثة الفريق الأحمر والتي تتواجد في تونس صباح اليوم الخميس.

ويتواجد الأهلي حاليًا في تونس من أجل خوض لقاء النجم الساحلي، غدًا الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن زيارة بوجلبان جاءت نظرًا لعلاقته القوية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر بجانب الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي.

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من جانبه، علّق أنيس بوجلبان على زيارته لبعثة الفريق، مؤكدًا أنه يبقى حريصًا على زيارة بعثة الأهلي في تونس مع أي زيارة يقوم بها.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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