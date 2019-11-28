فايلر يطمئن على ربيعة.. وفحص طبي لتحديد موقفه من موقعة رادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على عقد جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، اليوم الخميس، من أجل الاطمئنان على حالة مدافع الفريق رامي ربيعة.

تأتي تلك الجلسة عقب تعرض اللاعب لكدمة في أسفل الفخذ في نهاية مران الفريق أمس الأربعاء، استعدادًا لملاقاة فريق النجم الساحلي، غدًا الجمعة.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن هذه الجلسة شهدت الاطمئنان على حالة اللاعب لحسم موقفه من مباراة النجم.

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ومن المقرر أن يخضع ربيعة لفحص طبي، الخميس، قبل انطلاق مران الفريق الرئيسي على استاد رادس.

جدير بالذكر أن الأهلي سيلاقي النجم الساحلي، غدًا الجمعة، ضمن المرحلة الأولى عن المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية والتي تضم الثلاثي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.