محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف حكيم بن عبد الله رئيس نادي نهضة البركان المغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يخاطب ناديه بشأن مواجهة الترجي في السوبر الأفريقي.
وأضاف رئيس النادي البركاني في تصريحات لصحيفة "البطولة" المغربية، أن ناديه لم يتخذ أي قرار بخصوص مباراة السوبر نظرًا لعدم وصول أي خطابات من كاف عكس ما يتردد.
وكانت تقارير صحفية كشفت أن بطل المغرب قد يعوض الزمالك في حال انسحاب الفريق الأبيض من المشاركة في مباراة السوبر أمام الترجي.
وسبق وأن أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رفضه خوض مباراة الترجي نظرًا لقرار الكاف بإقامة السوبر في العاصمة القطرية "الدوحة" في 14 من الشهر المقبل.
جدير بالذكر أن نهضة بركان المغربي حصل على وصافة بطولة الكونفدرالية بعد تتويج الزمالك باللقب القاري بركلات الترجيح عقب نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي (1-1).
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من نهضة بركان على تعويض الزمالك في السوبر الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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