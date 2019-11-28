تصنيف فيفا.. تراجع مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري عن المنتخبات لشهر نوفمبر والذي شهد تراجع المنتخب المصري مركزين.

المنتخب المصري كان يحتل الشهر الماضي الترتيب رقم 49 عالميًا، لكن بعد التعادل أمام منتخبي كينيا وجزر القمر أصبح ترتيب "الفراعنة" 51 دوليًا.

وكان المنتخب المصري بدأ تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم والتي ستقام بالكاميرون 2021 بالتعادل أمام كينيا (1-1) وجزر القمر (0-0).

وأصبح ترتيب المنتخب المصري في القارة الأفريقية السابع خلف كل من المنتخب السنغالي صاحب المركز الـ20 يليله المنتخب التونسي والذي يتواجد في المركز الـ27 ثم المنتخب النيجيري الـ31.

المنتخب الجزائري تواجد في الترتيب الرابع أفريقيا والـ35 عالميًا يليله المنتخب المغربي صاحب المركز الـ43 ثم المنتخب الغاني 47.

منتخب مصر بعد هذا التصنيف أصبح في المركز الرابع عربيًا خلف كل من تونس والجزائر والمغرب.

وفيما يلي نرصد تصنيف أول عشرة منتخبات:

- بلجيكا

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- فرنسا

- البرازيل

- إنجلترا

- أوروجواي

- كرواتيا

- البرتغال

- إسبانيا

- الأرجنتين

- كولومبيا